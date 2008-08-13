Ющенко: свобода стоит того, чтобы за нее бороться

«Свобода стоит того, чтобы за нее бороться», - заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня на центральной площади Тбилиси на митинге в поддержку грузинского единства. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Обращаясь к грузинскому народу, Украинский Президент отметил: “Мы сегодня пролетели много тысяч километров. У нас была очень тяжелая дорога к вам. Но мы знали, что мы сегодня должны быть здесь. Мы сегодня сюда приехали сказать вам такие слова: Грузия - наш друг. Грузины - наши друзья. Сегодня, здесь, в самые тяжелые времена для Грузии мы говорим, что вы имеете право на свободу, право на независимость”.

По словам В.ЮЩЕНКО, “мы проехали эти тысячи километров, чтобы продемонстрировать грузинскому непокорному народу именно святое чувство - это чувство солидарности. Это чувство того, что наше сердце принадлежит вам”.

Он подчеркнул, что “пройдет время, и будем созерцать эти тяжелые страницы нашей истории как дорогу, которую мужественно прошла грузинская нация. Свобода достойна того, чтобы за нее бороться. Мы всегда должны помнить, что грузинская нация достойна быть независимой. Мы приехали подтвердить ваш суверенитет, вашу независимость, вашу территориальную целостность. Это является нашими ценностями”.

В.ЮЩЕНКО заверил: “Вы никогда не будете одни. Я благодарю за украинские флаги на этой площади. Это говорит о том, что нас миллионы”.

“И потому я свое приветствие дружескому грузинскому народу хотел бы закончить святыми словами - независимая Грузия есть, независимая Грузия вечно будет. Слава каждому из вас, которые в самые тяжелые часы для своей отчизны пришли на Площадь. Поэтому слава каждому из вас и слава Грузии!”, - завершил свое выступление Президент Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 августа, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, Президент Эстонии Томас ИЛЬВЕС, Президент Литвы Валдас АДАМКУС, Президент Польши Лех КАЧИНСЬКИЙ и премьер-министр Латвии Ивар ГОДМАНИС прибыли в Тбилиси. Запланирована их встреча с Президентом Грузии Михаилом СААКАШВИЛИ, главной темой которой станет поиск путей мирного урегулирования южно-осетинского конфликта.