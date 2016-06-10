Гройсман встретился со статс-секретарями федеральных министерств Германии

Стороны обсудили направления углубления сотрудничества стран, ход реформ в Украине и перспективы либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины. Об этом сообщает Правительственный портал.

Как отмечается в сообщении, Гройсман выступил за углубление сотрудничества Украины и Германии в разных направлениях. В частности, он отметил необходимость скорейшего создания Немецко-украинской торгово-промышленной палаты.

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Премьер-министр рассказал собеседникам о направлениях и приоритетах деятельности Правительства по проведению необходимых реформ.

"Мы провели финансовую децентрализацию, передали максимально все возможные полномочия на места. У нас остался еще один важный процесс - создание самодостаточной громады. Это сейчас самый главный наш вызов", - отметил он.

Одним из важных приоритетов правительства является достижение энергоэффективности. В этом контексте премьер-министр напомнил, что правительство ввело рыночную цену на газ. Он также выступил за углубление сотрудничества с Германией в данной сфере.

Премьер-министр подчеркнул, что Украина выполнила План действий по либерализации Европейским Союзом визового режима и ожидает соответствующее положительное решение ЕС.

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Кроме того, стороны обсудили состояние выполнения Минских соглашений и вопрос продления санкций в отношении Российской Федерации. В этом контексте Гройсман проинформировал собеседников о ситуации на Донбассе.

Статс-секретари федеральных министерств Германии выразили готовность к продолжению и развитию сотрудничества с Украиной. Они подчеркнули важность проведения реформ в Украине, что будет способствовать укреплению экономики и государства в целом, а также урегулированию конфликта на востоке страны.

Собеседники также подчеркнули необходимость полного выполнения Минских договоренностей и восстановления суверенитета Украины.