Гройсман в июне посетит США и Германию

Об этом сообщает Правительственный портал.

Как отмечается в сообщении, в рамках визита Гройсман проведет ряд встреч, в частности с Вице-президентом Джо Байденом, Спикером Конгресса США Полом Райаном, лидерами демократов и республиканцев в Конгрессе США.

В Вашингтоне и Нью-Йорке Гройсман проведет переговоры с Министром торговли США Пенни Прицкер, Министром финансов США Джейкобом Лью, Министром энергетики США Эрнестом Монизом, Администратором USAID Гейл Смит, Главным операционным директором Всемирного банка Шри Мульяни Индравати, руководителями ведущих американских банков и финансово-промышленных компаний.

Читайте такжеПоследними странами, которые посетит Обама в роли президента США, станут Польша и Испания

Премьер-министр также примет участие в ежегодной конференции Центра американо-украинских отношений, Американского Совета внешней политики и Института евроатлантического сотрудничества.

Кроме того, Гройсман встретится с ведущими экспертами в Атлантическом Совете, украинской громадой и лидерами еврейских организаций США.

Также, по итогам встречи со статс-секретарями федеральных министерств Германии Гройсман сообщил, что 27 июня 2016 года по приглашению Федерального канцлера Германии Ангелы Меркель посетит Берлин.