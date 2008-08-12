Ющенко: Украина «втягивается в военные конфликты, не желая того»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО называет опасным прецедентом использование кораблей Черноморского флота Российской Федерации в военных операциях или блокирования акватории Черного моря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в аэропорту «Симферополь» перед визитом в Грузию.

«Меня волнует использование Черноморского флота в военных действиях или блокирование акватории Черного моря. Это небезопасный прецедент», - сказал глава Украинского государства.

По его словам, из-за таких прецедентов Украина «втягивается в военные конфликты, не желая того».

В.ЮЩЕНКО напомнил, что в этой связи Министерство иностранных дел Украины высказало свою позицию по данному вопросу. Она заключается в том, что должен быть особый документ, который регулирует использование ЧФ РФ, базируемого на территории Украины, в военных конфликтах третьих сторон. По его словам, данный вопрос будет обсуждаться в рамках Подкомиссии по ЧФ РФ Межгосударственной украинско-российской комиссии.

В.ЮЩЕНКО отметил, что в этом вопросе как можно быстрее должна быть поставлена точка.

Как сообщал УНИАН, 10 августа Украина предостерегла российскую сторону от возможного участия кораблей Черноморского флота РФ в конфликте вокруг Южной Осетии.

"С целью предотвращения возникновения обстоятельств, при которых Украина может быть втянута в вооруженный конфликт и военные действия через участие в них военных формирований ЧФ РФ, который временно базируется на территории Украины, украинская сторона оставляет за собой право, в соответствии с нормами международного права и законодательства Украины, запретить возвращение на территорию Украины до разрешения конфликта кораблей и судов, которые могут принять участие в вышеупомянутых действиях", говорится в заявлении МИД Украины.

Также Украина выразила обеспокоенность тем, что Россия медлит с подготовкой и подписанием соглашения об участии ЧФ РФ, дислоцирующегося на территории Украины, в конфликтных ситуациях.

В ответ Министерство иностранных дел РФ выразило удивление тоном и содержанием этого заявления МИД Украины. В комментарии российского внешнеполитического ведомства отмечалось, что меры, которые украинская сторона угрожает применить, не соответствовали бы российско-украинским договорам и были бы недружелюбными по отношению к Российской Федерации.