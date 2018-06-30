Доллар, евро, гривня? Как сохранить и умножить сбережения

Значительная часть украинцев не спешит воспользоваться кредитами по сегодняшним высоким ставкам и откладывает часть своих доходов на какие-то будущие покупки – квартиру, автомобиль, мебель и т.д. Пожилые соотечественники копят традиционно еще и «на черный день». И все они, естественно, заинтересованы в том, чтобы не только уберечь свои сбережения от инфляции, но и, по возможности, приумножить имеющийся капитал. Также стараются как можно выгоднее пристроить временно свободные средства различные украинские предприятия и организации.

Наиболее распространенным способом для этого в Украине по-прежнему остается размещение денег на банковских депозитах, о чем можно судить по информации Национального банка. Так, в июле 2008 года объем депозитов физических лиц в банковской системе Украины увеличился на 2,1% и составил 198,2 млрд. грн. (получается по 4,2 тыс. грн. на каждого жителя страны в среднем), а суммарный размер депозитных вкладов в свободно-конвертируемой валюте вырос на 2,5% – до 15 229,1 млн. долл. США (по 330 долларов на каждого украинца). Депозиты юридических лиц еще больше увеличились в минувшем месяце: на 5,1% – до 133,9 млрд. грн.

В гораздо меньшей степени украинское население инвестирует свои средства в драгоценные металлы, в частности в золото. Тем не менее, такой финансовый инструмент начинает использоваться все активнее, благодаря, в том числе, массированной рекламе о неизбежности в будущем роста цен на этот металл.

Подобные тезисы – о непременном подорожании в дальнейшем – но только уже не золота, а недвижимости, по-прежнему привлекают некоторую часть украинцев к размещению своих денег на этом рынке. Надо сказать, что в определенные периоды, в частности в 2001–2006 годы, от вложения средств в квартиры и дома можно было получить фантастические дивиденды – квадратный метр подорожал за эти годы в 10 раз.

В странах Запада населением уже давно освоен еще и рынок ценных бумаг, в Украине же эта сфера финансовых услуг рядовыми гражданами пока еще практически не изведана. Впрочем, прогресс, причем, очень быстрый, неизбежен и здесь.

Ну и, естественно, все перечисленные способы вложения гражданами и бизнесом средств не одинаковы по размерам доходности в разные периоды времени. Очень большие изменения параметров эффективности вложения денег в те или иные финансовые инструменты наблюдались в июле и в первой декаде августа 2008 года.

Ввиду имевшей место в Украине в прошлом месяце дефляции (индекс потребительских цен составил 99,5%) высокая реальная доходность сбережений граждан наблюдалась по депозитным вкладам в отечественной валюте. С учетом того, что депозитные ставки по гривневым вкладам достигали во многих коммерческих банках 16–18% годовых (1,3% – 1,5% в месяц), то с прибавкой дефляции граждане, разместившие средства в гривневых вкладах под такие проценты, заработали в июле 1,8%–2,0% от суммы своих депозитов.

Более низкие депозитные ставки для физических лиц были в июле по долларовым вкладам – коммерческие банки предлагали населению, в основном, не более 10–12% годовых (0,8–1,0% в месяц). Но в течение месяца на 2,2% возрос курс покупки банками наличного доллара: с 4,53 грн./долл. в среднем по состоянию на 1 июля до 4,63 на 1 августа (использованы данные http://www.finance.ua/). В связи с чем реальная доходность по долларовым депозитам – при пересчете в национальную валюту – составила в прошлом месяце 3,5–3,7%.

Несколько хуже сложилась ситуация в июле для владельцев депозитов в евро. Депозитные ставки в европейской валюте для физических лиц оставались более низкими по сравнению с долларовыми и не превышали в коммерческих банках, как правило, 8–10% годовых (0,6–0,8% в месяц). Кроме того, наличный евро в Украине вырос за минувший месяц не так сильно, как доллар, – всего на 1,0% (курс покупки банками на 1 июля – 7,16 грн./евро, на 1 августа – 7,23). Тем не менее, реальная доходность сбережений на депозитах в этой валюте составила в июле 2,1–2,3%, что больше, чем для гривневых вкладов, но меньше, чем для долларовых.

Доходность по депозитным вкладам в гривне, долларе и евро у юридических лиц была несколько меньшей – в связи с чуть более низкими ставками, чем для населения. Но расстановка видов депозитов по выгодности была такая же.

Понесли существенные убытки в прошлом месяце держатели сбережений в золоте, поскольку цена этого металла снизилась с 1 июля по 1 августа на 1,3% (по официальным ценам НБУ). Сильнее же всех пострадали в июле владельцы акций украинских компаний – индекс ПФТС упал на 11,3%.

Ситуация за первые 10 дней августа сулит неплохие реальные дивиденды владельцам гривневых и долларовых депозитов – поскольку в этом месяце, по заверениям правительства, также будет дефляция, а падения доллара к гривне, вероятнее всего, не будет.

Однако весьма обеспокоены должны быть те, кто разместил свои сбережения в евро и золоте. Евровалюта с 1 по 8 августа ослабела по отношению к гривне уже на 2,9%, а золото подешевело за этот же период на 3,2%.

Также неблагоприятная тенденция сохраняется для держателей акций отечественных предприятий. Индекс ПФТС за первую неделю текущего месяца снизился на 2,7%.

Перспективу доходности по депозитам в той или иной валюте дольше, чем на месяц, предсказать сейчас довольно сложно: очень многое будет зависеть от поведения пары евро – доллар. Впрочем, все больше экспертов высказывают предположение, что период укрепления европейской валюты по отношению к доллару прекратился, и американская валюта будет до конца 2008 года восстанавливать ранее утраченные позиции. А значит, скорее всего, будут и дальше снижаться цены на золото.

Прогнозируя же более далекую перспективу, можно сказать с достаточной степенью уверенности, что если не в конце этого года, то в 2009 году следует ожидать старта процесса девальвации гривни к доллару и евро. Что объясняется намного большей инфляцией в Украине, чем в США и странах ЕС (и сейчас, и ожидаемой в ближайшие годы), и растущим негативным сальдо внешнеторгового баланса. Значительно приблизить упомянутую дату может начавшееся в конце июля резкое снижение мировых цен и спроса на сталь, что существенно сократит приток в Украину валюты от главной экспортной отрасли.

Доходность инвестиций в украинскую недвижимость сейчас сложно определить в конкретных показателях, поскольку различные эксперты называют разные цифры. Но практически все они отмечают, что в 2007 году на перегретом отечественном рынке недвижимости наблюдается стагнация, и уже в самое ближайшее время (начиная с осени 2008 года) цены на жилье могут начать падать.

Таким образом, сбережения украинцев и отечественного бизнеса в евро, золоте и ценных бумагах могут оказаться в августе 2008 года убыточными, а в гривнях и долларах, скорее всего, будут прибыльными. На будущее же следует проявлять осмотрительность при выборе способов размещения средств и снижать риски путем использования краткосрочных депозитных вкладов.

Юрий Глухов