Днепровский горсовет лишил экс-премьера Лазаренко звания почетного гражданина города

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение сегодня на очередной сессии горсовета проголосовали 38 депутатов из 57, зарегистрированных в сессионном зале.

Депутаты обосновали свое решение тем, что экс-премьер-министр Украины Павел Лазаренко был осужден судами США и Швейцарии за умышленные преступления, связанные с сокрытием украденных в Украине денежных средств.

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“Такой человек не может быть почетным гражданином города”, - подчеркнул в своем выступлении на сессии депутат Александр Санжара.

В то же время другим решением депутаты присвоили звание "Почетного гражданина города Днепра" посмертно бывшему главному режиссеру Днепровского театра оперы и балета, народному артисту Украины Юрию Чайке. За это решение проголосовали 53 депутата.

На сегодняшний день в Днепре насчитывается 42 почетных гражданина города.