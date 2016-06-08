Днепровский горсовет лишил экс-премьера Лазаренко звания почетного гражданина города
Днепровский городской совет лишил Павла Лазаренко звания “Почетный гражданин города Днепропетровска”.
Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение сегодня на очередной сессии горсовета проголосовали 38 депутатов из 57, зарегистрированных в сессионном зале.
Депутаты обосновали свое решение тем, что экс-премьер-министр Украины Павел Лазаренко был осужден судами США и Швейцарии за умышленные преступления, связанные с сокрытием украденных в Украине денежных средств.
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“Такой человек не может быть почетным гражданином города”, - подчеркнул в своем выступлении на сессии депутат Александр Санжара.
В то же время другим решением депутаты присвоили звание "Почетного гражданина города Днепра" посмертно бывшему главному режиссеру Днепровского театра оперы и балета, народному артисту Украины Юрию Чайке. За это решение проголосовали 53 депутата.
На сегодняшний день в Днепре насчитывается 42 почетных гражданина города.