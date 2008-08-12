Президент России принял решение о завершении военной операции в Грузии

Россия решила прекратить операцию по принуждению Грузии к миру.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление Президента Российской Федерации Дмитрия МЕДВЕДЕВА было только что распространено Первым каналом российского телевидения.

«Я принял решение прекратить операцию по принуждению агрессора к миру», - сказал Президент России.

Он отметил, что цели операции достигнуты, а грузинские войска – дезорганизованы.

Однако ИТАР-ТАСС приводит немного иную цитату из речи Медведева: «Я принял решение завершить операцию по принуждению грузинских властей к миру». По данным информагентства, эти слова президент России сказал на рабочей встрече в Кремле с министром обороны РФ Анатолием Сердюковым и начальником Генштаба Николаем Макаровым.

«Безопасность наших миротворческих сил и гражданского населения восстановлена. Агрессор наказан и понес значительные потери. Его вооруженные силы дезорганизованы», - заявил президент РФ.

Кроме того, сообщает Газета.ру, российский президент поручил Минобороны и Генштабу РФ в случае новой агрессии с грузинской стороны «принимать решение об уничтожении агрессора».