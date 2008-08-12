Ющенко поручил проверить финансовые операции Черноморского флота РФ

По прямому указу Президента Украины Виктора Ющенко правоохранительные органы города Севастополя и налоговая полиция получили задание проверить финансовые операции Черноморского флота России, а также оплату услуг коммунальных служб, сообщил корреспонденту РИА Новости источник в службе безопасности Украины в городе Севастополе.

В случае каких-либо замечаний причалы, на которых базируются корабли, должны быть отключены от электроэнергии и водоснабжения, сказал источник.

По его словам, взяты на учет закупки продовольствия Черноморским флотом.

УМВД, ГАИ и Служба безопасности проверят законность нахождения в городе и наличие прописки у моряков-черноморцев, а также документы на владение недвижимостью.

"Согласно закону Украины, практически никто из них не имеет постоянной прописки или каких-либо других документов, подтверждающих законность их нахождения в городе Севастополь. Меры пресечения к черноморцев будут самые жесткие, вплоть до выдворения из страны", - сказал источник.

РИА Новости уточняет, что пока не удалось получить комментарий ни из Секретариата Президента Украины, ни от Черноморского флота России.