США считают, что вторжение России планировалось заранее

Заместитель помощника госсекретаря США Мэтью Брайза обвинил Россию в запланированном вторжении в Грузию. "Мы слышали заявления с российской стороны, что железнодорожные войска, которые были введены в Абхазию пару месяцев назад, находились там с гуманитарной миссией", - заявил М.Брайза журналистам в Тбилиси.

"Теперь мы знаем правду - эти подразделения восстанавливали железнодорожные пути для того, чтобы по ним могли быть доставлены оружие и боеприпасы для организации военного вторжения", - цитирует Reuters слова американского дипломата.