Эксперт: после агрессии России Украина не может ощущать себя в безопасности

После военной агрессии России против Грузии Украина больше не может чувствовать себя в безопасности.

Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНИАН высказал заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения “Defense Express” Михаил САМУСЬ, говоря о последствиях для Украины эскалации конфликта вокруг Южной Осетии.

“Украина должна отбросить все иллюзии относительно эффективности той системы безопасности, которая сегодня существует. Ведь у нас всегда считалось, что прямой военной угрозы для Украины не существует. Якобы государство находится в окружении дружественных, мирных соседей, которые не имеют никаких агрессивных интересов в отношении Украины”, - отметил М.САМУСЬ.

По мнению эксперта, “если Россия сделала шаг военной агрессии в отношении Грузии, Украина не может больше считать себя в безопасности: никто не может гарантировать, что Россия не захочет таким способом решить свои вопросы, например, в Крыму”.

В связи с этим М.САМУСЬ отметил, что Украине сегодня необходимо осознать, что ее нейтральный статус фактически уничтожен событиями вокруг грузино-осетинского, грузино-абхазского конфликтов. “Нам необходимо четко определить: либо мы с Россией, либо с НАТО. Нейтралитет будет означать для Украины состояние перманентной опасности. А ее будущее будет зависеть от желаний, интересов и нужд России”, - сказал он.

М.САМУСЬ также считает, что “новую актуальность приобретает аспект пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины, корабли которого фактически принимают участие в боевых действиях против третьего государства. Это противоречит всем нормам международного права, и механизм этого в украинско-российском договоре о базировании ЧФ не прописан”.

“Учитывая это, можно считать, что Украина способствует России в ее агрессии и сама вступает в конфликт. Здесь нужно жестко заявить: пусть Россия выводит свой флот на свою территории и уже с нее отправляет корабли для участия в боевых действиях”, - сказал эксперт.