Правительство США выборочно применяет санкции против России - Маккейн

Об этом говорится в статье Моргана Чалфанта в издании The Washington Free Beacon, передает Голос Америки.

В письме в адрес министра финансов США Джека Лью сенатор Маккейн пишет об особом отношении администрации Обамы к российскому производителю ракет, который в результате недавней реструктуризации объединения попал под контроль Федерального космического агентства "Роскосмос".

Речь идет о НПО "Энергомаш", у которого США сегодня закупают ракетные двигатели РД-180.

"Я пишу, чтобы выразить свою обеспокоенность видом выборочного применения санкций, введенных в ответ на вторжение в Крым Российской Федерацией. Я особенно обеспокоен тем, что сегодня администрация допускает приобретение ракетных двигателей, результатом которого являются выплаты денег российской государственной корпорации, подконтрольной должностным лицам и директорам, против которых были введены индивидуальные санкции в связи с вторжением", - говорится в письме сенатора Маккейна министру финансов Лью.

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Напомним, в марте 2014 года президент США Обама подписал два указа о введении санкций против отдельных лиц и предприятий, которые правительство США считает причастными к конфликту в Украине.

Среди упомянутых сенатором лиц из списка санкций - глава Rostec Corporation Сергей Чемезов и заместитель премьер-министра России Дмитрий Рогозин.

Отметив, что на другие компании, деятельность которых контролирует Rostec, действие санкций распространяется, Маккейн пишет, что по космической отрасли американская власть практикует "особое отношение", которое он считает проявлением лицемерия.

Маккей призвал Министерство финансов установить, шли ли деньги американских налогоплательщиков, которые Вашингтон отправлял России на покрытие расходов, связанных с космическими запусками, в карманы лиц, подлежащих санкциям за вторжение в Крым.

Результаты исследования Минфина Джон Маккейн просил отправить Сенатскому Комитету по вопросам вооруженных сил, который он возглавляет.

Стоит отметить, что вопрос использования российских ракетных двигателей давно поднимается сенатором Джоном Маккейном.

Как сообщал УНИАН, в 2014 году по инициативе Маккейна Конгресс США распорядился отказаться от российских двигателей и ускорить разработку американских аналогов. Однако вскоре запрет был снят.

Теперь Сенат рассмотрит новую версию законопроекта о введении ограничения на использование в США российских ракетных двигателей.