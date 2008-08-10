Министры иностранных дел России и Грузии начали переговоры

Глава российского МИДа Сергей ЛАВРОВ и министр иностранных дел Грузии Эка ТКЕШЕЛАШВИЛИ приступили к переговорам. Об этом сообщил заместитель главы внешнеполитического ведомства Германии Гернот ЭРЛЕР. По его словам, между С.ЛАВРОВЫМ и Э.ТКЕШЕЛАШВИЛИ установлен "прямой контакт", передает AFP.

На заседании Совета безопасности ООН постоянный представитель России в ООН Виталий ЧУРКИН сообщил, что С.ЛАВРОВ и Э.ТКЕШЕЛАШВИЛИ провели обстоятельный телефонный разговор.

По информации Департамента по информации и печати МИД РФ, 10 августа по инициативе грузинской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации С.ЛАВРОВА с министром иностранных дел Грузии Э.ТКЕШЕЛАШВИЛИ, в ходе которого обсуждалась ситуация в Южной Осетии и вокруг нее.

С российской стороны была подчеркнута абсолютная необходимость полного вывода всех грузинских вооруженных формирований из зоны конфликта таким образом, чтобы вернуть ситуацию в полное соответствие с договоренностями, зафиксированными в Дагомысских соглашениях 1992 года.

Министр иностранных дел Грузии ссылалась на то, что грузинское руководство уже выступило с заявлением о том, что все грузинские силы выведены из зоны конфликта. На это с российской стороны были приведены факты о наличии в конкретных районах Цхинвали и его окрестностях грузинских сил, продолжающих вести боевые действия, в том числе при поддержке артиллерии и снайперов, а также данные о подтягивании в зону конфликта дополнительных сил из других районов Грузии. Было вновь подчеркнуто, что только безоговорочный вывод грузинских войск может позволить восстановить мир в зоне конфликта, сообщает МИД РФ.

Лента.ру сообщает, в свою очередь, о начале переговоров по предотвращению вооруженного конфликта в Абхазии. В Гальском районе республики проходит встреча, в которой участвуют командующий Коллективными силами по поддержанию мира Сергей ЧАБАН и губернатор региона Самегрело-Земо Сванетия Заза ГОРОЗИЯ.