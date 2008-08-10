Россия установила в Черном море "зоны безопасности"

Корабли ВМФ РФ у берегов Грузии применят силу только в целях самообороны, говорится в сообщении службы информации и общественных связей ВМФ.

"В 16:00 мск 9 августа 2008 г. в соответствии с Конституцией, решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами РФ корабли Военно-Морского Флота Российской Федерации приступили к патрулированию морских пространств у побережья Абхазии, вблизи зоны вооруженного конфликта в Южной Осетии", - говорится в сообщении. С целью предотвращения вооруженных инцидентов в районе патрулирования российских кораблей установлены зоны безопасности. Соответствующая нота уже отправлена грузинской стороне, указывается в сообщении ВМФ.

Указанные действия не имеют своей целью установление морской блокады Грузии, подчеркнули в ВМФ. "Основная цель данной операции - обеспечение условий для защиты российских граждан, находящихся в регионе; оказание поддержки российскому миротворческому контингенту на случай вооруженного нападения на него; оказание гуманитарной помощи гражданскому населению, находящемуся в зоне конфликта", - цитирует сообщение РосБизнесКонсалтинг.

"Применение силы будет осуществляться только в соответствии со статьей 51 Устава ООН в целях реализации неотъемлемого права российской стороны на самооборону", - подчеркивает ВМФ.