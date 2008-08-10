Генсек НАТО: Россия нарушила территориальную целостность Грузии
20:11, 10 августа 2008Политика
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Абхазию и Южную Осетию надо вернуть
Генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп Схеффер заявил, что Россия "нарушила территориальную целостность" Грузии и применила "излишнюю военную силу" в ходе конфликта в Южной Осетии.
Генсек Североатлантического альянса призвал Россию и Грузию немедленно договориться о прекращении огня и восстановлении контроля Грузии над "ее отделившимися республиками", передает Associated Press.
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