Генсек НАТО: Россия нарушила территориальную целостность Грузии

Генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп Схеффер заявил, что Россия "нарушила территориальную целостность" Грузии и применила "излишнюю военную силу" в ходе конфликта в Южной Осетии.

Генсек Североатлантического альянса призвал Россию и Грузию немедленно договориться о прекращении огня и восстановлении контроля Грузии над "ее отделившимися республиками", передает Associated Press.