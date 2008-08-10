Компартии России и Украины решили вместе бороться против НАТО

Коммунисты Украины и России объявили о создании инициативной группы по формированию Единого антинатовского блока стран СНГ.

Об этом говорится в переданном УНИАН «Воззвании инициативной группы по созданию Единого антинатовского фронта», подписанном председателем ЦК КПРФ Геннадием ЗЮГАНОВЫМ, первым секретарем Крымского республиканского комитета КПУ Леонидом ГРАЧЕМ и депутатом Государственной думы РФ, адмиралом, бывшим командующим Черноморским флотом РФ Владимиром КОМОЕДОВЫМ.

Авторы воззвания осуждают президента Грузии Михаила САААШВИЛИ за развязывание военных действий в Южной Осетии, обвиняют его в разрушении города Цхинвали, гибели тысяч жителей Южной Осетии.

По мнению авторов документа, «агрессивные действия М.СААКАШВИЛИ являются непосредственной составляющей его политики по втягиванию Грузии в евроатлантические структуры, прежде всего, в блок НАТО. Военное положение в стране, подавление демократических свобод, националистическая истерия, провокация конфликта с Россией нужны ему для того, чтобы разорвать исторические связи грузинского народа и втащить Грузию в зону влияния США».

Коммунисты считают, что война против Южной Осетии создает предлог для дальнейшей экспансии Вашингтона в Закавказье. Это играет на руку американской администрации, стремящейся создать сети военных баз в бывших республиках СССР для установления контроля над Евразией, захвата ее ресурсной базы, утверждают авторы воззвания.