Грузия требует прекратить огонь, Россия не спешит

Грузинский МИД вручил российскому консулу ноту о прекращении с 10-го августа боевых действий, передает радиостанция "Эхо Москвы".

В ноте грузинского внешнеполитического ведомства сказано, что вооруженные силы Грузии прекращают огонь в Южной Осетии. В ней также утверждается, что все вооруженные силы были выведены из зоны конфликта, что грузинская сторона создала гуманитарный коридор и дала возможность населению и раненым выйти из зоны конфликта.

МИД Грузии заявляет, что Грузия готова немедленно начать переговоры с Россией о прекращении огня и по завершению боевых действий.

Ранее сегодня заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Анатолий Наговицын заявил, что в случае согласия грузинской стороны Россия готова немедленно приступить к переговорному процессу.

Почти одновременно статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин сказал, что без подписания Грузией договора о неприменении силы в отношении Южной Осетии не может идти речь о начале переговоров. Он подчеркнул, что "Грузия должно отвести войска на линию 1992 г., что предусмотрено Дагомысскими соглашениями. Необходимо подписать договор о неприменении силы. Без заключения договора не может идти речь о начале переговоров".