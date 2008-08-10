Флагман Черноморского флота вернулся в порт

Флагман Черноморского флота ВМФ России ракетный крейсер "Москва" и сторожевой корабль "Сметливый" зашли в порт Новороссийск после похода по Черному морю, передает корреспондент РИА Новости. Корабли встали на рейде.

Как сообщал УНИАН, группировки кораблей Черноморского флота ВМФ России, в частности флагман флота ракетный крейсер «Москва», прибыли сегодня в восточную часть Черного моря, к морской границе Грузии.

МИД Украины заявил, что оставляет за собой право не пустить обратно на свою территорию российские корабли, если те вмешаются в боевые действия, однако замглавы МИД РФ Григорий Карасин отметил, что ЧФ останется в Крыму в соответствии с действующим соглашением до 2017 года, "несмотря на циничное заявление Киева".