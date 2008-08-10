Российский самолет в Грузии был сбит, вероятно, украинской ракетой

Российский дальний бомбардировщик Ту-22 был сбит в Грузии, предположительно, ракетой зенитно-ракетной системы С-200. Об этом ИТАР-ТАСС сообщил в воскресенье источник в Минобороны РФ.

По его словам, "поставки данных систем Грузии могла осуществить Украина, располагающая такими вооружениями". При этом, "известно, Тбилиси поставил несколько систем ПВО, в том числе "Тор". "Среди этих вооружений могли быть и системы С-200", - предположил он.

Далее источник отметил, что "как правило, вместе с высокотехнологичным вооружением в страну-импортер одновременно направляются инструкторы и обслуживающий персонал".

Между тем заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Анатолий НОГОВИЦЫН заявил сегодня в беседе с журналистами, что "грузинские расчеты ПВО мы не готовили".