Заявление Украины о Черноморском флоте "требует проработки"

Заявление Украины о возможных последствиях вступления в боевые действия с Грузией для Черноморского флота является для России "заявлением новым, требующим проработки", заявил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Анатолий Наговицын. Он также отметил, что в настоящее время Черноморский флот не ведет никаких военных действий в отношении грузинских судов, однако указал на наличие "некоего ограничения по режиму".

Ранее Украина заявляла о том, что оставляет за собой право в соответствии с нормами международного права и законодательства Украины запретить возвращение на территорию Украины до разрешения конфликта кораблей и судов, которые могут принять участие в указанных действиях.