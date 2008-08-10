Корабли ЧФ из Севастополя прибыли к границе Грузии

Группировка кораблей Черноморского флота, включая флагман флота ракетный крейсер "Москва", прибыли в воскресенье в восточную часть Черного моря близ морской границы с Грузией, сообщил РИА Новости высокопоставленный источник в Главном штабе ВМФ России.

"Утром в воскресенье в заданный район прибыли из Севастополя флагман Черноморского флота ракетный крейсер "Москва", сторожевой корабль "Сметливый", а также суда обеспечения", - сказал он.

По словам представителя штаба, в этом районе уже находятся три больших десантных корабля, которые прибыли ранее из Севастополя и Новороссийска.

"Цель нахождения группировки кораблей Черноморского флота в этом районе - готовность к оказанию помощи беженцам", - заявил он.

Источник категорически опроверг сообщения СМИ о том, что корабли Черноморского флота блокируют побережье Грузии.

"Эти сообщения не соответствуют действительности. Блокада побережья означает войну с Грузией. Мы в состоянии войны с Грузией не находимся", - сказал представитель штаба.

Крейсер "Москва" вооружен 16 крылатыми ракетами, способными уничтожать надводные корабли и береговые объекты, а также артустановками, зенитными комплексами, торпедами и реактивными бомбометами. Дальность пуска противокорабельной ракеты - 550 километров, стартовый вес одной ракеты - почти пять тонн, приводит справку российское агентство.