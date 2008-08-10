Всю ночь шел бой за господствующие над Цхинвали высоты

Всю прошедшую ночь в Южной Осетии шел бой за господствующие над Цхинвали Присские высоты. Как сообщает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой Госкомитет информации и печати Южной Осетии, грузинские военные подразделения продолжили артиллерийский обстрел Цхинвали и ряда населенных пунктов непризнанной республики.

"Город практически полностью разрушен. Мирные жители, оставшиеся в городе, прячутся в убежищах и подвалах. Они находятся в ужасном моральном и физическом состоянии. В Цхинвале до сих пор находится большое количество женщин, стариков, детей, которых необходимо эвакуировать", - говорится в сообщении. В Цхинвали гуманитарная катастрофа - отсутствуют продукты первой необходимости, нет электричества и газа, ощущается острая нехватка медикаментов.

Российские военные планируют сегодня в 12.00 мск приступить к эвакуации мирных жителей как с осетинской, так и с грузинской стороны, сообщил командующий Миротворческими силами Марат Кулахметов в эфире телеканала "Вести".