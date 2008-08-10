Ющенко сменил Спецпредставителя по приднестровскому урегулированию

07:19, 10 августа 2008
Политика
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Указ - на сайте главы государства

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил Виктора КРИЖАНИВСКОГО Специальным представителем Украины по вопросам приднестровского урегулирования.

Соответствующий указ главы государства от 9 августа размещен на его официальном сайте.

В то же время Президент освободил от выполнения этих обязанностей Андрея ВЕСЕЛОВСКОГО.

Как сообщал УНИАН, В.КРИЖАНИВСКИЙ является Постоянным представителем Украины при ООН.

А.ВЕСЕЛОВСЬКИЙ в марте был назначен Представителем Украины при Европейских Содружествах (Европейском Союзе).

 

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