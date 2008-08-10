Ющенко сменил Спецпредставителя по приднестровскому урегулированию
07:19, 10 августа 2008Политика
826 0
Указ - на сайте главы государства
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил Виктора КРИЖАНИВСКОГО Специальным представителем Украины по вопросам приднестровского урегулирования.
Соответствующий указ главы государства от 9 августа размещен на его официальном сайте.
В то же время Президент освободил от выполнения этих обязанностей Андрея ВЕСЕЛОВСКОГО.
Как сообщал УНИАН, В.КРИЖАНИВСКИЙ является Постоянным представителем Украины при ООН.
А.ВЕСЕЛОВСЬКИЙ в марте был назначен Представителем Украины при Европейских Содружествах (Европейском Союзе).
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter