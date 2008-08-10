Путин предупреждает НАТО об опасности приема Грузии в Альянс

Стремление Грузии вступить в НАТО продиктовано попыткой втянуть другие страны в свои кровавые авантюры, заявил премьер-министр России Владимир Путин во Владикавказе, где обсуждается вопрос оказания помощи пострадавшим в результате конфликта в Южной Осетии.

"Думаю, что и в Грузии, и в России, и во всем мире теперь стало совершенно очевидно, что стремление грузинского руководства вступить в Североатлантический альянс НАТО продиктовано не желанием стать частью глобальной системы международной безопасности и внести свой посильный вклад в укрепление международного мира. Стремление вступить в НАТО продиктовано другими соображениями - попытками втянуть другие страны и другие народы в свои кровавые авантюры", - сказал премьер.