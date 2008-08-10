МИД Грузии возмущен обвинениями России в адрес Украины

Министерство иностранных дел Грузии возмущен обвинениями со стороны МИД РФ в адрес украинской стороны.

Об этом сказано в заявлении грузинского внешнеполитического ведомства, распространенном в субботу вечером в Тбилиси в связи с комментарием российского МИД, передает «Новости-Грузия ».

"МИД РФ цинично обвинил Украину в содействии "этнической чистке" в Цхинвальском регионе", - указывает МИД Грузии.

"Странно, когда российская сторона говорит другим странам о морали. Это происходит на фоне того, когда российская регулярная армия осуществляет полномасштабные боевые действия против суверенной Грузии и бомбит мирное население по всей территории страны", - указывает МИД.

В заявлении отмечается, что "в течение последних лет российское правительство интенсивно вооружало цхинвальский криминальный режим, который держал в плену проживающее там мирное население".

"Милитаризация региона имела лишь одну цель – под видом миротворческой операции осуществить полномасштабную открытую агрессию против Грузии. То, что совершает Россия в последние дни - является прекрасным продолжением традиций фашистского советского режима", - сказано в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 8 августа Министерство иностранных дел Украины распространило заявление с призывом к Российской Федерации вывести войска с территории Грузии.

«В Украине с тревогой воспринимают сообщение о переходе конфликта в Южной Осетии (Грузия) в новую фазу с привлечением военного потенциала третьей стороны, - отмечается в документе. - К сожалению, информация, поступающая с места событий, свидетельствует, что Российская Федерация, которая долго выполняла роль посредника в урегулировании, постепенно становится непосредственным участником конфликта».

В свою очередь МИД России 9 августа, выразило удивление заявлением украинской стороны.

«Украинское государство, которое все последнее время азартно вооружало до зубов грузинскую армию, тем самым прямо поощряя руководство Грузии к интервенции и этническим чисткам в Южной Осетии, не имеет никакого морального права поучать других и, тем более, претендовать на свою роль в урегулировании», - сказано в заявлении МИД России.