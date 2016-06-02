Со следующего года зарплата судьи составит до 315 тысяч гривень - Пинзеник

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Виктор Пинзеник. По его словам, принятый сегодня закон устанавливает зарплату в местных судах в размере 30 минимальных зарплат, в апелляционных – 50, в Верховном суде – 75.

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«Но это только оклад. А есть еще надбавки к окладу! До 80% - за выслугу лет, 15-20% - за ученую степень, 5% и 10% - за работу с секретными документами. Эти три надбавки в максимальном размере достигают 110%. А есть еще региональный коэффициент (до 25%)», - сообщил депутат.

Максимально же сумма ежемесячных выплат может достигать более 300 тыс. грн, отметил он.

«Давайте подсчитаем. Привязываясь к минимальной зарплате времени введения этих норм в 1600 грн (с 1.01.2017 г.), оклад судьи Верховного суда составляет 120 тыс. грн (75 х 1,6). Максимальная надбавка - еще 132 тыс. грн. Набегает уже 252 тыс. А с учетом регионального коэффициента Киева набегает уже 315 тыс. грн в месяц. Разделите эту сумму на минимум и получите названную цифру соотношений – 200 раз или цифру отношения к средней зарплате по Украине – 64 раза. Максимальная оплата судей местных судов составляет 126 тыс., апелляционных судов – 210 тыс. И если для последних двух категорий предусмотрено поэтапное введение, начиная с 63 и 105 тыс. грн, то в Верховном суде это вводится сразу», - заявил Пинзеник.

Он подчеркнул, что таких размеров судейского вознаграждения нет даже в странах Евросоюза. «В Польше оплата судьи Верховного суда составляет втрое меньше - 105-120 тыс. грн. В Чехии, Латвии, Литве она еще меньше», - сообщил Пинзеник.

По его словам, почти такого же размера новым законом определены и судейские пенсии. «Не забыты и особые пенсии. Правда, называют их не пенсиями, а ежемесячным пожизненным денежным содержанием. Оно может составлять до 90% зарплаты. Причем не к зарплате в период пребывания судьи в должности, а к зарплате ныне работающего судьи», - заявил Пинзеник.

Как сообщалось, на прошлой неделе заместитель главы Администрации президента Украины Алексей Филатов сообщил журналистам, что максимальная зарплата у судей (речь шла о судьях Верховного суда) составит около 70 тыс. грн.