130 американских военных в Грузии ждут приказа

Министерство обороны США ведет круглосуточное наблюдение за ситуацией в Южной Осетии и ожидает каких-либо указаний со стороны Белого дома, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на представителей Пентагона.

На территории Грузии сейчас находятся около 130 военнослужащих США, которые участвуют в давно осуществляемой программе по обучению грузинских вооруженных сил, сообщила телекомпания.

Со ссылкой на неназванного официального представителя Пентагона CNN сообщила также, что, по оценке американского военного ведомства, одной из причин действий России может быть стремление Москвы показать, что Грузия - нестабильная страна в связи со стремлением Грузии вступить в НАТО.

Ранее в интервью телекомпании CNN, которое он дал из своего кабинета, президент Грузии Михаил Саакашвили призвал США и другие страны Запада поддержать Грузию.

"Мы подверглись нападению, потому что мы хотим быть ближе к Западу", - заявил Саакашвили.