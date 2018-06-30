Новодворская: конфликт с Грузией будет стоить России места в восьмерке

Из интервью российской правозащитницы Валерии Новодворской радиостанции "Эхо Москвы"

Меня как журналиста очень настораживает интересная картинка по российскому телевидению, оттуда нисходит, как елочная игрушка, господин Кокойты, кстати, заядлый сталинист, и изливает свою скорбь и свои воинственные настроения, для ответа Грузии вообще не дают никакого экранного пространства, это первое. Второе, есть такой принцип, уже из права, qui prodest, кому выгодно...

Конечно, Грузия очень хотела бы воссоединиться и с Абхазией, и с Южной Осетией, но Михаил Саакашвили - не Эдуард Шеварднадзе, не Джаба Иоселиани и не псих в политике. Он понимает, что силой воссоединиться невозможно. Южная Осетия вообще своеобразный регион, там чересполосица осетинские села и грузинские села. Насколько мне известно от осетинских журналистов, - которые, скорее, российские и вообще демократы и видали там все это в гробу, весь этот осетинский сепаратизм, - и от грузинских журналистов, которые еще с звиадистских времен работают, начала Южная Осетия. Они там прибили какого-то грузинского полицейского чина около какого-то села, но село выставило минометы, стало соседнее осетинское село обстреливать, сейчас идет перестрелка не на уровне Цхинвали и Тбилиси, а на уровне этих сел. Россия рада, она этого хотела.

Россия хотела, чтобы там возник конфликт, она и создавала его, для этого паспорта выдавались российские, в Абхазии, в частности.

Россия должна была давно прекратить делить Грузию, полностью умыть руки, устраниться, твердо сказать абхазским политикам, потому что народ мало этим интересуется, и осетинским политикам, что пока стоит Россия, а также Казбек, Эльбрус и Эверест, вы в состав России не войдете никогда, не мните себе и договаривайтесь с Грузией. Хотите просто быть независимыми, это другой разговор, - это в ООН. Но если хотите подобраться к России, этого никогда не будет... Уверяю вас, кончились бы все конфликты, они давно бы договорились. И Грузия с Абхазией, и Грузия с Южной Осетией, потихоньку стерпелось бы, слюбилось... Сначала конфедерация, потому что больше ничего пока не получится, слишком были болезненные раны нанесены во время войны, когда осетины грузин, как мне они сами рассказывали, варили в котлах, а грузины осетин сжигали в сараях, хорошие воспоминания у них. Недаром Звиад Гамсахурдиа ходил пешком в Цхинвали как паломник, чтобы просто прекратить эту войну, но его никто уже не слушал, так же, как в случае с Абхазией Шеварднадзе решил воевать, теперь еще сто лет они будут друг друга прощать. Но потихоньку, потихоньку, если не совать соломинку в этот муравейник, потихоньку все утихнет.

Но России же очень хочется, чтобы Грузию не приняли в НАТО, значит, нужен неослабевающий военный конфликт. Просто Россия немножко забыла, что ей к Олимпиаде не очень нужен этот конфликт, слишком близко к Сочи. Наши безголовые политики и безмозглые, они всегда забывают о таких деталях.

А насчет Михаила Саакашвили, просто его люди из его окружения, журналисты, опять-таки, предупреждают, что это личина, импульсивный человек, который способен на необдуманные поступки, чуть ли ни психа из себя изображающий. Нет, человек очень уравновешенный, все продумывает. Никакой импровизации, держит себя полностью в руках, никаких эмоций, очень грамотный политик. Поэтому никогда в жизни он не стал бы абсолютно ему не нужный конфликт, оттягивающий примирение, инициировать и развязывать.

...Минздрав предупреждает, что курение опасно для вашего здоровья, а я хочу предупредить российских чекистов, что не надо доводить до ситуации, когда кто-то что-то пересечет, без решения и воли на то России никакого пересечения не будет. Точно так же, как неопознанные летающие объекты, которые, в конце концов, оказались российскими самолетами, они тоже прилетели не с Альдебарана, а тоже из российских вооруженных сил взялись. Не надо ничего пересекать, пусть Россия успокоится, не повторяет чеченскую ситуацию с Грузией, потому что открытый военный конфликт с маленькой страной и попытка ее расчленения будет стоить России места в восьмерке, во-первых. Я посмотрю, куда Путин и Медведев будут ездить отдыхать.

Кувейт когда случился, даже ООН дала санкцию на войну против покойного Саддама Хусейна, этого мировое сообщество уже не стерпит, открытого нападения на Грузию. Поэтому лучше остановиться сейчас, очень советую.

Справка: Валерия Новодворская родилась в 1950 году в Беларуси. Училась на французском отделении в институте иностранных языков. В 1969 году организовала подпольную студенческую группу, в которой обсуждалась возможность вооруженного восстания с целью свержения в СССР коммунистической диктатуры. Была арестована КГБ и с 1970 по 1972 год подвергалась репрессиям карательной психиатрии.

С 1972 года Валерия Новодворская принимала участие в диссидентском движении. В 1977-1978 годах предпринимала попытки создания подпольной партии для борьбы с КПСС. Неоднократно подвергалась уголовному преследованию по политическим мотивам.

В 1988 году при участии Валерии Новодворской была создана партия Демократический союз, которая в 1992 году была преобразована в «Демократический союз России». В 1996 поддерживала на выборах Президента России в первом туре Григория Явлинского, а во втором – Бориса Ельцина.

Валерия Новодворская систематически выступает с критикой авторитарного режима Путина (в том числе, преступлений российской военщины в Чечне) и ведет агитацию за демократические реформы и построение в России гражданского общества.