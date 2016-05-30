Луценко: по делу с Сухолучьем есть основания предъявить обвинение Ульянченко

Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко во время своей первой пресс-конференции в должности генпрокурора.

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"Скажу откровенно - одно из наиболее доказанных дел о деятельности Януковича связано с делом о Сухолучье. Решение о выделении этой земли принимала Вера Ивановна Ульянченко. Я ее хорошо знаю. Даже встретился на одном дне рождения общей знакомой. Тем не менее, Вера Ивановна меня спросила: так я буду "первой"? Я говорю: не знаю первой ли, но точно будешь, потому что есть основания для предъявления обвинения", - заявил Луценко.

В этой связи генпрокурор посоветовал Ульянченко сотрудничать со следствием.

"Эта моя позиция касается всех. Я очень не хочу называть фамилии...", - отметил Луценко.

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