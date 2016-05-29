Порошенко назвал чудом освобождения Савченко из российской тюрьмы

Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Интер».

«Это сегодня фактически чудо, когда вернулась Надежда», - заявил Порошенко.

«Началась эта работа еще в июле 2014 года, когда впервые был поставлен вопрос, требование ее возвращения, и где-то в конце 2014 года нам было заявлено, что они собираются рассматривать этот вопрос только после того, как будет «приговор» так называемого суда в России», - добавил президент.

«Уже мое заявление в Турции, где я проявил инициативу и сказал, что я готов взять на себя политическую ответственность и принять решение о помиловании российских спецназовцев для того, чтобы вернуть Надежду домой, и после этого публичного заявления обсуждение этого вопроса перешло в публичную плоскость. До этого это была кропотливая, но непубличная работа», - заявил глава государства.

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Как сообщал УНИАН, 9 марта Порошенко во время пресс-конференции в Анкаре заявил, что готов использовать любые свои конституционные полномочия для того, чтобы вернуть Савченко поскорее домой.

25 мая состоялся обмен Савченко на российских спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева.

Савченко вернулась в Киев самолетом президента Украины.