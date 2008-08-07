Ющенко ликвидировал ряд органов и служб

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ликвидировал ряд вспомогательных органов и служб, образованных ранее главой государства.

Об этом идет речь Указе Президента от 6 августа, размещенном сегодня на официальном сайте главы государства.

Итак, согласно указу, ликвидированы:

- Комиссия по вопросам проверки имеющегося в наличии количества основных типов вооружения и военной техники и их технического состояния в Вооруженных силах Украины, других воинских формированиях и правоохранительных органах;

- Комиссия по разработке проектов Концепции реформирования Государственной криминально-исполнительной службы Украины и Комплексной целевой программы реформирования Государственной криминально-исполнительной службы Украины;

- Межведомственная государственная комиссия по проверке обращения с отходами и опасными химическими веществами, незаконно завезенными на территорию Украины из других государств;

- межведомственная рабочая группа по рассмотрению ситуации, сложившейся с обеспечением прав и законных интересов граждан в городе Алуште;

- Организационный комитет по подготовке и проведению международного форума «Европа - Украина»;

- рабочая группа по изучению вопросов строительства автотранспортной магистрали через р. Днепр в районе города Запорожье;

- рабочая группа по изучению состояния соблюдения законодательства по вопросам кадрового обеспечения дипломатической службы Украины;

- рабочая группа по проработке предложений относительно решения проблем угольной промышленности;

- рабочая группа по вопросам учреждения сотрудничества с Миллениум Челендж Корпорейшн, США;

- рабочая группа по вопросам основания Балто-Черноморско-Каспийского банка развития;

- рабочая группа по вопросам развития системы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления;

- рабочая группа по подготовке предложений относительно основных направлений внешней политики Украины в сфере энергетической безопасности;

- рабочая группа по подготовке ежегодного Послания Президента Украины к Верховной Раде Украины, образованная Распоряжением Президента Украины от 19 июля 2005 года № 1122;

- рабочая группа по подготовке ежегодного Послания Президента Украины к Верховной Раде Украины, образованная Распоряжением Президента Украины от 6 мая 2006 года № 66;

- рабочая группа по разработке концепции образования и организации деятельности Национального бюро расследований Украины;

- рабочая группа по разработке проекта Стратегии национальной безопасности Украины;

- временная рабочая группа по вопросам стратегического планирования и координации привлечения международной технической помощи.