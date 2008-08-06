Глава Закарпатской ОГА гневно отвергает заявление Томенко

Глава Закарпатской областной государственной администрации Олег ГАВАШИ отрицает информацию народного депутата Николая ТОМЕНКО (БЮТ) о прекращении в пострадавших районах восстановительных работ сразу после отъезда Президента Виктора ЮЩЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по информации и связях с общественностью облгосадминистрации.

“Можно было бы, конечно, оставить вне поля зрения очередное заявление от господина ТОМЕНКО, если бы речь не шла о таких серьезных вещах и о людях, которые, рискуя своей жизнью, спасали закарпатцев и сейчас работают, не зная сна и отдыха”, - подчеркивается в сообщении.

Как отметил О.ГАВАШИ, именно БЮТ – политическую силу, которая сейчас у власти, представляют народные депутаты Н.ТОМЕНКО и Александр КЕМЕНЯШ, и “где они были, когда правительство не выделяло средства для Закарпатья”. “Видели ли жители пострадавших городов и сел этих господ, когда Закарпатье заливала вода и нужно было спасать и защищать людей? Ни тогда, ни позже этих нардепов там не видели. Зато они приехали сейчас, когда все прошло”, - сказал глава Закарпатской ОГА.

К сожалению, подчеркнул О.ГАВАШИ, “беда, постигшая сегодня украинцев, все больше становится разменной монетой в политических играх нечистых на руку политиков”. “Они умеют говорить и обещать. Но что остается за фасадом этих красивых слов? К большому сожалению, чистой воды пиар…”, - отметил он.

О.ГАВАШИ также напомнил, что Закарпатье в третий раз за последнее десятилетие испытывает стихия. В этот раз, добавил он, удалось избежать того катастрофического ущерба, который был в 1998 и 2001 годах. Поэтому, по словам главы ОГА, вывод один: за годы, которые прошли от предыдущих паводков, область сделала очень много в плане протипаводковой защиты. Однако, подчеркнул он, еще больше можно было сделать, если бы государственная протипаводковая программа "Тиса" финансировалась в полных объемах.

По его данным, при правительстве Юлии ТИМОШЕНКО “имеем значительное недофинансирование: так, в 2007 году область получила на 26 млн. грн. меньше запланированного, в 2008 году программа профинансирована лишь на 40% – из 204,3 миллиона запланировано лишь 80,9 миллиона, из которых на сегодня поступило лишь 39 миллионов”.

Как сообщал УНИАН, сегодня Н.ТОМЕНКО заявил, что 5 августа на Закарпатье сразу после отъезда Президента прекратились все активные восстановительные работы.

В связи с этим он подчеркнул, что “необходимо прекратить цирковые представления, когда через час после отъезда Президента с пострадавших территорий исчезают представители МЧС, строители и транспортники, оставив после себя две зарытые трубы в реке и капсулу - фундамент будущего дома”.

Н.ТОМЕНКО отметил, что сегодня, находясь в селе Ясиня Рахивского района вместе с депутатом от БЮТ Александром КЕМЕНЯШОМ, не увидел проведения никаких восстановительных работ. “Большое удивление у нас и у жителей села вызвал тот факт, что после отъезда Президента сотни работников МЧС, транспорта и строители на следующий день исчезли. Возможно, они поехали за Президентом в другую область?”, - сказал народный депутат.