Совместная пресс-конференция Савченко и Порошенко в Администрации президента (трансляция завершена)

16:33, 25 мая 2016
Политика
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Украинская летчица, народный депутат Надежда Савченко после освобождения из российской тюрьмы вместе с президентом Украины Петром Порошенко вышли на совместную пресс-конференцию.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, встреча с представителями СМИ проходит в зале государственных мероприятий Администрации президента Украины.

Как сообщал УНИАН, суд РФ 22 марта приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов, которые незаконно находились на востоке Украины для информационного сопровождения российских боевиков. Также суд вынес решение обязать летчицу выплатить штраф 30 тыс. рублей за "незаконное пересечение границы".

Президент Украины Петр Порошенко после вынесения приговора Савченко заявил, что Украина готова передать РФ задержанных на Донбассе российских спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева в обмен на освобождение украинской летчицы.

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24 апреля Порошенко заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным об алгоритме и сроках освобождения Савченко.

29 апреля стало известно, что Савченко заполнила все документы на экстрадицию.

18 мая министр юстиции РФ Александр Коновалов заявил, что документы о передаче Украине Савченко поступили в Минюст России.

23 мая, отвечая на вопрос относительно возможного обмена Савченко на российских спецназовцев, Порошенко заявил, что власть сделает все возможное для того, чтобы Надежда поскорее вернулась домой.

Сегодня, 25 мая около 15.00 президентский самолет с украинской летчицей и народным депутатом Надеждой Савченко приземлился в аэропорту "Борисполь".

Надежда Савченко наконец в Украине
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Надежда Савченко ступила на родную землю босиком
Надежда Савченко ступила на родную землю босиком /  © facebook Iryna Gerashchenko
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Надежда Савченко и Юлия Тимошенко
Надежда Савченко и Юлия Тимошенко /  © facebook Iryna Gerashchenko
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Вера Савченко в ожидании прибытия сестры
Вера Савченко в ожидании прибытия сестры /  © facebook Iryna Gerashchenko
Журналисты ожидают прибытия самолета с Надеждой Савченко
Журналисты ожидают прибытия самолета с Надеждой Савченко /  © facebook Iryna Gerashchenko
Мама Савченко перед прибытием дочери
Мама Савченко перед прибытием дочери /  © facebook Iryna Gerashchenko
Мама и сестра Савченко
Мама и сестра Савченко /  © facebook Iryna Gerashchenko
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Совместная пресс-конференция Савченко и Порошенко в АПУ
Совместная пресс-конференция Савченко и Порошенко в АПУ /  © facebook Iryna Gerashchenko
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Порошенко вручил Савченко ''Золотую Звезду''
Порошенко вручил Савченко "Золотую Звезду" /  © facebook Iryna Gerashchenko
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Савченко перед отлетом из России
Савченко перед отлетом из России /  © facebook Iryna Gerashchenko
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© facebook Iryna Gerashchenko
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Сестры Савченко в Украине
Сестры Савченко в Украине /  © facebook Iryna Gerashchenko
© facebook Iryna Gerashchenko

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