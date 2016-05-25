Ан-148 с ГРУшниками Александровым и Ерофеевым вылетел из Киева в Москву

Об этом стало известно собственному корреспонденту УНИАН в РФ от источника, близкого к переговорам.

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По его словам, ожидается прибытие самолета с российскими военными на протяжении получаса. Однако собеседник агентства не смог сказать, в какой аэропорт Москвы прибудет борт.