Ан-148 с ГРУшниками Александровым и Ерофеевым вылетел из Киева в Москву

13:22, 25 мая 2016
Политика
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Самолет Ан-148 вылетел из Киева в Москву с ранее осужденными в Украине ГРУшниками Александром Александровым и Евгением Ерофеевым.

фото УНИАН / УНИАН

Об этом стало известно собственному корреспонденту УНИАН в РФ от источника, близкого к переговорам.

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По его словам, ожидается прибытие самолета с российскими военными на протяжении получаса. Однако собеседник агентства не смог сказать, в какой аэропорт Москвы прибудет борт.

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