Ан-148 с ГРУшниками Александровым и Ерофеевым вылетел из Киева в Москву
13:22, 25 мая 2016Политика
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Самолет Ан-148 вылетел из Киева в Москву с ранее осужденными в Украине ГРУшниками Александром Александровым и Евгением Ерофеевым.
Ан-148 вылетел из Киева в Москву с Александровым и Ерофеевым / УНИАН
Об этом стало известно собственному корреспонденту УНИАН в РФ от источника, близкого к переговорам.
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По его словам, ожидается прибытие самолета с российскими военными на протяжении получаса. Однако собеседник агентства не смог сказать, в какой аэропорт Москвы прибудет борт.
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