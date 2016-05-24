Достижимая мечта

Наш сосед Польша впервые в современной истории опередила по уровню жизни страну Западной Европы. По данным Международного валютного фонда с учетом реальной покупательной способности в 2015 году доход на одного поляка превысил на 6 долларов доход гражданина Греции. МВФ прогнозирует, что по итогам 2016 года этот отрыв в благосостоянии жителей этих двух стран увеличиться до 1,5 тысячи долларов.

В мае 2004 года, когда Польша стала членом Евросоюза, доход на душу населения составлял 49% от среднеевропейского дохода. А греки в те славные времена помимо домашних летних Олимпийских игр радовались планкой 96% от уровня средних доходов по Европе.

С того времени одни из-за глупости и популизма властей спустили былую славу и успех в унитаз истории, показав образец ошибочности экономической политики, а другие, благодаря тяжелой работе и упорству в преодолении боли реформирования, достигли процветания.

Разительный прогресс и поразительный экономический рост Польши отмечают все, в том числе, Международный валютный фонд, ожидающий, что в 2018 году эта страна по валовому доходу на душу населения опередит еще одну западноевропейскую страну – Португалию с показателем 30 134 доллара против польских 30 692 долларов.

Разительный прогресс и поразительный экономический рост Польши отмечают все, в том числе, Международный валютный фонд

Возможно, кто-то скажет, что это процветание соседей является относительным явлением, и Польша продолжает оставаться страной полной проблем и противоречий. Да, это так, но никто не станет отрицать факта, насколько изменилась эта страна по сравнению с временами продуктовых карточек и блошиных рынков конца 80-х и начала 90-х годов.

В момент распада социалистического блока экономика Украины была сравнима по своему размеру и потенциалу польской, включая сопоставимые ВВП на душу населения. Сейчас же наши экономики это – игроки разных футбольных лиг. Средняя заработная плата поляка составляет эквивалент порядка 1 300 долларов США, а украинца – 196 долл.

Что у нас пошло не так? Уверен, у каждого читателя будет свой вариант ответа. И здесь будут как причины геополитического характера, так и качество внутренней политики, и уровень консолидации общества вокруг приоритетных задач. Польша сразу заявила о намерении стать частью единой Европы и желании жить по современным экономическим законам. Украина же, движимая корыстью нескольких сотен обличенных властью людей, бросилась создавать олигархических капитализм и заметалась между Европой и Россией, которая воспользовавшись нашей слабостью, в конце концов, украла Крым и развязала войну в индустриальном Донбассе.

Польша сразу заявила о намерении стать частью единой Европы и желании жить по современным экономическим законам

Движение Европы и Польши на встречу друг друга было взаимным. Дополненное здравой экономической политикой Варшавы это привело к показательной истории экономического успеха. Польша сделала все возможное, чтобы показать Европе и миру, что это то место, в которое стоит вкладывать деньги.

К примеру, в 2014 году объем помощи Евросоюза Польше составил 17,4 млрд евро, в то же время, польский взнос в бюджет ЕС находился на уровне 3,5 млрд евро. Общий объем прямых иностранных инвестиций, внесенных в польскую экономику, на конец 2014 года находился на уровне 172 млрд евро. Для сравнения, Украина за все годы независимости сумела привлечь лишь 42,8 млрд долларов США иностранных инвестиций, из которых 10,9 млрд долларов поступило из офшорного Кипра, что, скорее всего, является возвратом ранее выведенных из страны денег.

Как же изменить карму? Рецепт прост: не красть, делать правильные вещи в нужное время и не поддаваться искушению популизма. Движение к здравому экономическому смыслу должно быть комплексным и фокусироваться на точках роста.

Как же изменить карму? Рецепт прост: не красть, делать правильные вещи в нужное время и не поддаваться искушению популизма.

Ключевым вопросом, как всегда является поиск финансирования. И здесь правительству Владимира Гройсмана в сотрудничестве с парламентом предстоит решить несколько сложных задач: привлечь в страну зарубежный капитал, в том числе, через приватизацию госактивов, и убедить отечественных олигархов в необходимости вернуть домой ранее выведенные деньги. Инвесторы и доноры при этом должны получить гарантии, что власть приложит все имеющиеся в наличие ресурсы и силы для борьбы с коррупцией и обузданием аппетитов бюрократической машины.

Понятное дело, что популисты всех мастей будут кричать на всех углах о «распродаже за бесценок Отечества», но четкий приоритет поиска эффективного собственника и выверенные действия помогут реформаторам довести свою правоту. Соседям в Польше приватизировать госсобственность удалось в две волны с пиками в 2000 году, когда было продано имущества на более 9 млрд долларов и спустя десятилетие в 2010 году с показателем более 7 млрд долл. Украинское правительство пока топчется на месте и в очередной раз откладывает продажу энергогенерирующей компании Центрэнерго. На этот раз – до первого квартала 2017 года.

При этом нельзя сказать, что польское государство полностью ушло из экономики. Наоборот, активное использование «золотой акции» и других инструментов влияния на деятельность компаний позволяет правительству в случае необходимости активно влиять на принятие решений в корпоративном секторе.

Удачной оказалось для соседей и пенсионная реформа, давшая дополнительный источник длинных денег для развития экономики. Для этого законодательство подталкивает пенсионные фонды активно инвестировать в компании из первой двадцатки Варшавской фондовой биржи. Скажите, сколько лет нас отделяет от создания подобной модели?

В помощь растущей украинской экономике станет и последовательная политика сокращения расходов на обслуживание госдолга, успешно начатая в прошлом году бывшей тогда министром финансов Натальей Яресько. Пример поляков для нас показателен: к 1993 году они при доброй воле Запада добились сокращения уровня долга к ВВП до 56% с 83% в 1990 году. Экономика сразу пошла в рост, и выигрыше оказались как кредиторы, так и благодарные заемщики.

В помощь растущей украинской экономике станет и последовательная политика сокращения расходов на обслуживание госдолга, успешно начатая в прошлом году бывшей тогда министром финансов Натальей Яресько

Очень важным является слаженная политика правительства и Нацбанка по снижению инфляции. С нашим прошлогодним показателем роста цен на 48,7% мы стали одними из мировых аутсайдеров. Ожидаемые в 2016 году 15% и снижение до 11% в 2017 году - движение в правильном направлении, но это далеко от польской дефляции в 0,9% в прошлом году и ожидаемого снижения цен на 0,2% в текущем.

При этом западные экономисты ожидают роста экономики Польши на стабильные 3,6% в течение ближайших двух лет, что повторит результат прошлого года.

Украинский ВВП в 2015 году в лучшем случае увеличится лишь на 1,5%, а в 2017 году – на 2,5% по сравнению с падением на 9,9% в прошлом году и на 6,6% в страшном, наполненным войной и аннексией части территории 2014 году. За последние два десятка лет худшим для нас был лишь 2009 год, когда бездарная реакция правительства Тимошенко на мировой кризис привели к падению ВВП на 15,1%. Для сравнения, в тот кризисный год экономика Польши благодаря эффективной политике властей выросла на 2,6%.

По прогнозу экспертов МВФ, лишь к 2021 году украинская экономика может выйти на траекторию роста в 4,0%. Представьте себе, только тогда мы, возможно, начнем устойчиво отдаляться по показателям размера экономики от уровня 1991 года!

По прогнозу экспертов МВФ, лишь к 2021 году украинская экономика может выйти на траекторию роста в 4,0%

Однако, без правильных и, к сожалению, болезненных шагов по строительству новой энергонезависимой экономики с фокусом на инновации, собственное производство и развитие внутреннего рынка решения даже этой задачи минимум не добиться. А значит надо отбросить сомнения и начать делать правильные шаги на зло всем недоброжелателям.

Нашим западным соседям удалось создать «историю успеха»! Почему нам не последовать за ними?

Юрий Куликов