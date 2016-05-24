У Путина отказались комментировать жалобы крымчан на низкие пенсии

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал журналистам: «Дмитрий Анатольевич Медведев возглавляет правительство, и вы знаете, что это вопрос правительства. У нас правительство обладает широчайшими полномочиями, поэтому в данном случае я не считал бы корректным комментировать решение правительства и, тем более, главы кабинета».

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Как сообщалось, 23 мая премьер-министр РФ Медведев во время встречи с жителями оккупированного Россией Крыма заявил, что решение об очередной индексации пенсий в стране не принималось, поскольку на это нет денег.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав «референдум» по его самоопределению.

Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.