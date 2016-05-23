Порошенко и Эрдоган договорились увеличить срок действия виз для украинцев

Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

В ходе встречи были достигнуты ряд важных договоренностей. «Первое: окончательное согласование соглашения о взаимной защите инвестиций, соглашения об избежании двойного налогообложения, что открывает взаимные инвестиционные возможности и для турецких инвесторов в Украине, и для украинских инвесторов в Турции», - сказал Петр Порошенко.

Президент также отметил, что была достигнута договоренность об активизации переговоров в отношении зоны свободной торговли для того, чтобы обе стороны вышли на компромисс и сняли любые препятствия во взаимном, двустороннем, экономическом сотрудничестве.

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Кроме того, собеседники обсудили новые проекты в области машиностроения и самолетостроения, в оборонной промышленности.

Президент также сообщил о достижении договоренности об увеличении срока действия национальных виз для непрерывного пребывания украинцев на территории Турции до 90 дней.

Ранее УНИАН сообщал, что почти 1 тыс. сотрудников патрульной полиции Украины в июне пройдут краткосрочные курсы в Турции. Об этом шла речь во время встречи посла Турции Йонета Джана Тезеля, министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и председателя Национальной полиции Хатии Деканоидзе.

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Как отмечает пресс-служба президента Украины, Петр Порошенко подчеркнул, что это очень эффективная форма сотрудничества между полицейскими двух стран, и добавил, что в рамках тренинговой программы «Обучи и оснасти» украинским полицейским также будет предоставлено соответствующее оборудование.

Президент сообщил о договоренности провести такой же обмен для обучения в Национальной гвардии и отметил очень эффективное сотрудничество Вооруженных Сил двух государств.