В ЕС не обсуждают "глобальные" задержки отмены виз для Украины - Климкин

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Брюсселе после завершения встречи министров иностранных дел стран «Восточного партнерства».

"Я очень рад, что услышал поддержку введению безвизового режима абсолютно всеми министрами. Сегодня все министры подчеркнули, что по Грузии и по Украине по выполнению взятых обязательств вопросов нет, поэтому здесь ситуация абсолютно понятная", - заявил Климкин.

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Министр также пояснил, что в связи с тем, что ранее Грузия выполнила необходимые условия, она "может попасть в повестку дня (заседания Совета ЕС) на несколько недель раньше". "Но речь не идет о каких-то глобальных задержках или о якобы "пакетировании" Украины с другими странами. Нас будут рассматривать на основе того, что мы уже сделали", - подчеркнул он.

Климкин отметил, что дата рассмотрения украинского вопроса "будет ясна в ближайшее время". "Мы работаем над тем, чтобы синхронизировать рассмотрение в Европейском совете и рассмотрение в Европейском парламенте, поскольку на днях будет назначен докладчик по Украине. Нам нужно, чтобы Европейский совет и Европейский парламент примерно в одно время завершили свою работу", - подчеркнул министр.

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Как сообщал УНИАН, недавно в Европейском парламенте проинформировали, что докладчиком по вопросу предоставления Европейским Союзом безвизового режима для Украины назначили депутата от Европейской народной партии (ЕНП) Марию Габриэль.