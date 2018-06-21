Вехи недели. Нестабильная коалиция, Луценко без спешки и страсти по "Евровидению"

Верховная Рада продолжает бурно имитировать кипучую деятельность, но при этом не демонстрирует способности принимать необходимые стране решения. Переформатированная парламентская коалиция даже с поддержкой симпатизирующих ей депутатских групп не может показать высокий КПД законотворчества. Юлия Тимошенко в практически ежедневном режиме выводит на чистую воду своих вчерашних политических партнеров, демонстрируя готовность вернуться на руководящую должность. «Оппозиционный блок» благодаря Александру Вилкула ополчился против переименования Днепропетровска, что выглядит несколько наигранным, поскольку предыдущие волны декоммунизации мало волновали штатных оппозиционеров.

На фоне избыточного спокойствия Верховной Рады первоочередной план правительственных действий, анонсированный Владимиром Гройсманом, выглядит переполненным избыточным оптимизмом. Безусловно, макроэкономическая стабилизация и создание благоприятных условий для бизнеса необходимы, но без помощи парламента Кабинету Министров осуществить эти планы вряд ли удастся.

Первое интервью в качестве генерального прокурора Юрий Луценко предпочел начать в хорошо ему знакомой камере Лукьяновского СИЗО. Он предпочитает не принимать пока радикальных кадровых решений, и признает, что готовых к передаче в суд резонансных дел у ГПУ на сегодня нет. Возникает логичный вопрос: чем занимались предшественники Юрия Витальевича и когда таки будет удовлетворен общественный запрос хотя бы на показательную справедливость?

После ухода Луценко в Генеральную прокуратуру фракция «БПП» избрала своим новым руководителем Игоря Грынива – опытного политтехнолога, но не слишком яркого публичного политика. Вряд ли ему удастся купировать кризис, продолжающийся в рядах самого крупного парламентского объединения, сборная солянка которого порой превращается в крайне агрессивную среду.

Центризбирком, до переформатирования состава которого у представителей власти в очередной раз не дошли руки, назначил промежуточные выборы не только в 23-м округе на Волыни, но и округах на Херсонщине и Луганщине, которые освободили ставшие главами областных администраций Андрей Гордеев и Юрий Гарбуз. Безусловно, избрание 17 июля 7 новых парламентариев не изменит кардинально расклад политических сил в парламенте, но поможет многим партиям определиться с тактикой поведения осенью 2016-го.

Очередная годовщина депортации крымских татар не только напомнила о трагедии народа, продолжающейся из-за российской аннексии и сегодня. Победа Джамалы на «Евровидении» открывает перед ней возможность рассказать всей Европе о происходящем в Украине языком музыки. Нашей стране тем временем необходимо прекратить дискуссию о целесообразности принятия финала «Евровиденья» на украинской земле, а превратить этот конкурс в масштабную рекламную кампанию Украины.

Евгений Магда