6 из 78 человек, отравившихся на свадьбе в Прикарпатье, находятся в реанимации

6 из 78 человек, отравившихся на свадьбе в Ивано-Франковской области, находятся в реанимации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на сегодняшнее утро, в с. Загвоздье Тисменицкого района Ивано-Франковской области зарегистрировано 78 больных с острой кишечной инфекцией, в том числе 7 детей до 14 лет. Возникновение заболевания связано с употреблением блюд во время свадебного обеда 12 августа. Всего на празднование свадьбы было приглашено около 150 человек.

Для предоставления медицинской помощи заболевших лиц госпитализировали в инфекционную больницу г. Ивано-Франковска. У больных наблюдается общая слабость, повышение температуры до 38-40 градусов, тошнота, понос.

Вероятным фактором передачи инфекции стали готовы блюда, которые изготавливались с нарушением технологии приготовления и хранения пищевых продуктов и не соблюдением личной гигиены. С целью установления фактора передачи инфекции проводятся лабораторные исследования пищевых продуктов, воды и др.

20 госпитализированных, в том числе 6 детей, находятся в тяжелом состоянии; у 48 заболевших, в том числе у 10 детей, форма течения болезни средней тяжести. Шесть человек с тяжелой формой заболевания, в том числе один ребенок, находятся в реанимационном отделении.

С целью локализации и ликвидации вспышки заболевания, установления причин его возникновения и оказания практической помощи в Ивано-Франковскую область направлена комиссия Минздрава Украины во главе с первым заместителем главного государственного санитарного врача Украины.

На месте возникновения вспышки заболевания проводятся противоэпидемические мероприятия. Ситуация находится под контролем Минздрава.