Политологи о визите Януковича в Россию

Политические эксперты комментируют визит премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Россию.

Об этом говорится в переданном УНИАН эксперт-опросе Центра исследований политических ценностей.

Центр напоминает, что на 15-16 августа 2006 года запланирован визит премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Россию. В связи с этим Центр исследований политических ценностей обратился к политическим экспертам с вопросом: «Чего стоит ожидать от визита Виктора ЯНУКОВИЧА в Россию?».

Так, директор Киевского института проблем управления имени Горшенина Кость БОНДАРЕНКО считает, что «чего-то особенного» от визита В.ЯНУКОВИЧА в РФ ожидать не стоит, «ведь визит носит ознакомительный характер». По его словам, «этот визит должен расставить определенные вехи, на которые будут ориентироваться украинское и российское правительства при налаживании дальнейшего сотрудничества. Думаю, что во время этого визита будет поставлен целый круг вопросов, которые будут решаться рабочими группами на уровне министерств». В то же время эксперт выразил надежду, что этот визит будет символизировать стабилизацию в отношениях между Украиной и Россией.

В то же время председатель Центра исследований политических ценностей Олесь ДОНИЙ убежден, что визит В.ЯНУКОВИЧА в Россию “должен показать для избирателей (в первую очередь Востока и Юга) внешнюю политическую ориентацию новой украинской власти, то, что правительству ЯНУКОВИЧА будет легче работать на российском фронте, чем «помаранчевым» правительствам ЕХАНУРОВА и ТИМОШЕНКО. Реальных предложений от нового правительства пока еще нет, да и быть не может (все-таки прошло очень мало времени после назначения премьера). Так что это визит что-то наподобие визитов князей из Руси в ставки хана в Золотую орду, чтобы получить ярлык на “большое княжение”.

В то же время, эксперт считает, что «визит Виктора ЯНУКОВИЧА в Москву - это головная боль для Кремля”. Ведь, по словам О.ДОНИЯ, “россиянам придется поломать голову над тем, на какие конкретные уступки в сторону Украины они могут пойти. В российских масс-медиа долго устраивалась шумиха по поводу того, что «помаранчевые» не могут договариваться с Кремлем, и что нужна «бело-голубая» власть, чтобы проблем стало меньше. Теперь Кремлю нужно «слово» доказать «делом». Они должны разрешить ЯНУКОВИЧУ вывести из Москвы какую-то маленькую победу. И пока непонятно, на какие же реальные уступки готовы официальные российские власти. Очень сомнительно, чтобы эти уступки касались энергетической сферы», - заметил эксперт.

В свою очередь, директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ считает, что от визита В.ЯНУКОВИЧА в РФ «стоит ожидать установления первого за последние годы на таком уровне контакта для решения ряда проблем, в первую очередь газовой, и относительно торговых отношений между Украиной и Россией».

В то же время политолог выразил мнение, что не “стоит ожидать окончательных определений – скорее всего, будет поручение экспертам и чиновникам разработать соответствующие решения”. “Но эти первые переговоры дают реальный шанс на позитивное решение ряда вопросов, которые возникли между двумя странами”, - отметил М.ПОГРЕБИНСКИЙ.

Президент Центра социальных исследований «София» Андрей ЕРМОЛАЕВ также считает, что во время визита В.ЯНУКОВИЧА в Россию „громких заявлений или прорывов не будет”, ведь, по словам эксперта, “в центре этого визита решение целого пакета рабочих вопросов, в частности проблем энергобезопасности не только Украины, но и Европы: цены, объемы поставок, состояние газохранилищ, финансовая составляющая этой схемы”.

По мнению А.ЕРМОЛАЕВА, вторая проблема, которую должен обсудить В.ЯНУКОВИЧ в РФ, - это вопросы, которые встали в связи с кризисом СНГ. “После того, как перестал работать целый ряд соглашений, достигнутых в рамках СНГ, и Украина, к сожалению, не приняла участия в последнем неформальном саммите этой организации, сегодня есть проблема возобновления той части отношений, которые были выгодны отечественному производителю, в первую очередь – машиностроению”, - заметил эксперт.

“Следующая составляющая – это перспективы новых интеграционных проектов, которые сегодня реализуются без Украины. Я не думаю, что господин ЯНУКОВИЧ будет брать на себя инициативу создания союзов, но произойдет попытка повернуть Украину к диалогу в рамках этих проектов. В чем это может проявиться? Следующая встреча представителей стран СНГ может пройти с участием украинского премьера. Кроме того, сам ЯНУКОВИЧ говорил о важности возобновления работы комиссии Ющенко – Путин. Я не исключаю, что среди вопросов, которые будут обсуждаться, будет подготовка встречи двух президентов. Вполне возможно, что такая встреча может состояться в Украине по приглашению украинской стороны”, - сказал А.ЕРМОЛАЕВ.

Президент Украинской Академии политических наук Николай МИХАЛЬЧЕНКО считает, что от визита украинского премьера в Россию „стоит ожидать официального согласования позиций – с тем, чтобы подчеркнуть тот факт, что назначение Виктора ЯНУКОВИЧА является позитивом для двусторонних отношений”. По мнению эксперта, “Россия готова это продемонстрировать. Одновременно будут сняты моменты напряжения между Украиной и Россией, особенно что касается проблем энергоснабжения и торговли. Россия будет демонстрировать свою лояльность новому правительству и может пойти на некоторые уступки в переговорах по другим вопросам”.

Политолог Андрей ОКАРА убежден, что Москва будет пытаться найти с В.ЯНУКОВИЧЕМ точки взаимодействия. „Я думаю, что визит Виктора ЯНУКОВИЧА продемонстрирует все «несбывшиеся иллюзии» российских политиков. ЯНУКОВИЧУ придется объяснять, почему он вынужден поддерживать интеграцию в НАТО, почему он отказался от тезиса о русском, как втором государственном или хотя бы региональном языке”, - подчеркнул А.ОКАРА.

По его мнению, “фактически это будет поиск новых точек соприкосновения с российским политикумом. Когда полтора года назад говорили, что ЯНУКОВИЧ – пророссийский политик, то это был другой ЯНУКОВИЧ. Теперь Москва будет привыкать и искать точки взаимодействия с новым ЯНУКОВИЧЕМ”.