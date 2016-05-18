Украина углубляет военное сотрудничество с Турцией - Муженко

Об этом по результатам встречи начальника Генерального штаба ВСУ Виктора Муженко с его коллегой из Турции, которая состоялась в штаб-квартире НАТО, сообщил УНИАН сам Муженко.

"Сотрудничество с Турцией развивается достаточно мощно. И мы, и Турция в этом заинтересованы", - сказал он.

По словам начальника Генштаба ВСУ, украинская сторона уже получила от Турции помощь на сумму около миллиона долларов для Военно-Морских сил и военного госпиталя. "Сейчас мы проводим набор персонала для того, чтобы этот госпиталь можно было эффективно использовать для нужд наших вооруженных сил. Если говорить о помощи Военно-Морским силам, то полученная форма одежды, ряд средств экипировки для личного состава. Есть договоренности о проведении совместного учебного патрулирования в акватории Черного моря, по боевой подготовке, обмену представителями", - детализировал Муженко.

Читайте такжеПольша поможет ВСУ в подготовке разведчиков - Муженко

Начальник Генштаба напомнил, что стороны уже подписали имплементационный план, который мы договорились выполнять". "Это касается консультационной помощи, подготовки наших военнослужащих, их обучение в Турции по разным направлениям, это и вопрос совместных учений, вопросы материально-технической помощи", - отметил он.

Муженко также рассказал, что во время встречи с коллегой из Канады также обсуждались вопросы помощи. "Они уже принимают активное участие и в вопросе предоставления материально-технической помощи, и в вопросе обучения наших военнослужащих в Яворове, в Каменец-Подольском есть специалисты вооруженных сил Канады, которые обучают наших военнослужащих и, соответственно, учатся и у наших военнослужащих - относительно этого есть очень положительные отзывы", - рассказал начальник Генштаба ВСУ.

Читайте такжеУкраина и Турция усилят совместные действия в Черном море

Ранее УНИАН сообщал, что между Вооруженными Силами Украины и Турецкой Республики подписан Имплементационный план военного сотрудничества. Отмечается, что Имплементационный план определяет направления и сферы военного сотрудничества между вооруженными силами двух государств до 2020 года. В частности, речь идет о реформировании и военном планировании, военном образовании и подготовке войск, консультативно-совещательной помощи, сотрудничестве между видами вооруженных сил.