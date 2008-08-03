Ющенко поручил за 10 дней возобновить сообщение на Западной Украине

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил министерствам по чрезвычайным ситуациям, обороны и другим службам за 10 дней возобновить сообщение между населенными пунктами Ивано-Франковщини, пострадавшей в результате стихии. Об этом он заявил сегодня, находясь в Верховине Ивано-Франковской области.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам Президента, над возобновлением мостов и дорог в настоящее время работает 1,5 тысячи военных, а завтра на Прикарпатье прибудет еще 500 военнослужащих.

В.ЮЩЕНКО пообещал людям, у которых разрушены дома, что к Рождеству они исправят новоселье.

По его словам, в пострадавших районах в настоящее время есть 640 семей, которые потеряли жилье.

В.ЮЩЕНКО сообщил, что в понедельник он обратится к большому бизнесу с просьбой посодействовать в возобновлении разрушенного жилья на Западной Украине.

Президент прогнозирует, что количество разрушенных домов может возрасти, поскольку отходит вода и дома разрушаются. “За 4 месяца мы должны построить 700 домов, - отметил он. - Я даю слово, что эти дома будут лучше, чем были, потому что очень часто на родительском дворе, кроме кучи глины ничего нет”.

Президент отметил, что “мы не одни в этой беде”. “С нами вся Украина. То, что произошло на Западной Украине, зацепило каждого из нас. Это вызов всем. А мы, украинцы, можем быть солидарными и подать друг другу руку”, - прибавил Глава государства и выразил убеждение, что “мы с этим вызовом справимся”.