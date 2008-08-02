Тимошенко заявляет о новом этапе в ликвидации последствий наводнения

Правительство создаст центральный штаб во главе с первым вице-премьер-министром Украины Александром ТУРЧИНОВЫМ по координации восстановительных работ в областях, пострадавших в результате наводнения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на внеочередном заседании правительства.

«Сейчас начинаются масштабные восстановительные работы, которые должны быть проведены на высоком уровне качества. И именно поэтому сегодня на заседании будет создан центральный штаб по координации восстановительных работ. Это новый этап и это уже новый шаг», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Заместителями главы штаба станут министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Владимир ШАНДРА и министр обороны Юрий ЕХАНУРОВ.

«Эти министры по двум направлениям закроют практически все, что связано с восстановлением, расчисткой», - добавила премьер-министр.