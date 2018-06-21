Вехи недели. Праздник с провокациями, генпрокурор с амбициями и ускорившийся премьер

Спекуляция на одном из главных в пантеоне праздников на постсоветском пространстве – Дне Победы – стала для России чем-то вроде фирменного знака. И дело не только в «Бессмертном полке» - акции, которая приобретает все более политизированный характер, а в стремлении использовать разнообразную атрибутику «победобесия» для раскачивания ситуации внутри Украины. Если уже в союзных для России Беларуси и Казахстане осознали вредоносность «георгиевской ленточки», то в Украине, где она стала отличительным символом сепаратизма, и подавно.

Украинские политики вышли из череды майских праздников с разновекторными стремлениями. Участники парламентской коалиции и неформальные ее союзники были готовы в очередной раз подкорректировать законодательство для назначения генеральным прокурором «чистого политика», представители оппозиционных фракций продолжали демонстрировать собственные принципиальность и стремление досадить президенту. Результатом изнурительной политической борьбы под куполом, сопровождавшейся мобилизацией депутатов коалиции, стало принятие изменений в законодательство и прохождение аллюром три креста Юрия Луценко через частокол формальностей на пути от парламентария до генерального прокурора. Вкупе с хроническим для нынешнего парламентского созыва синдромом неэффективных среды и пятницы законодатели дали повод в который раз задумать о целесообразности проведения досрочных парламентских выборов.

Но Центризбирком предпочитает спешить медленно, назначив пока промежуточные выборы в 4 из 7 мажоритарных округах, где депутатские места вакантны. Несложно прогнозировать, что и мэры Днепропетровска и Чернигова, и министры аграрной политики и топлива и энергетики, расставшиеся с депутатскими мандатами, не останутся безучастными к избирательному процессу. Пока перечень будущих участников июльских выборов остается открытым, политические силы попытаются использовать жаркие во всех смыслах кампании для корректировки стратегий в масштабах страны. Интересно, что в 23 округе на Волыни уже скоро год как нет депутата после трагической смерти Игоря Еремеева, но в ЦИК на это не реагируют.

Но вернемся к генеральному прокурору. Интересно, что Юрий Луценко оказался немногословным в части раздачи обещаний, более того – подчеркнул, что понимает: провал в этом качестве будет означать для него завершение политической карьеры. Добавлю – и нанесет серьезный удар по президентским позициям. Если опытный политик не сможет подчинить своей воле становящуюся все более агрессивной прокурорскую братию и подарить обществу хотя бы надежду на торжество справедливости, Украина рискует погрузиться в масштабнейший политический кризис.

Возможно, именно осознавая сложность политической ситуации, Владимир Гройсман в родной Виннице пообещал до конца мая представить операционный план преобразований в стране. Премьеру придется не просто показать обществу правдоподобный план реформирования, экономики, но и воплощать его в жизнь в условиях коалиционной нестабильности и оппозиционной активности.

Евгений Магда