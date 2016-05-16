Березюк: Ситуация с назначением Луценко открыла путь к деспотии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе заседания согласительного совета парламента.

«Прошедшая неделя показала, что грубые нарушения украинского законодательства и регламента Верховной Рады проложили путь к деспотии в нашем государстве. Ведь, к большому сожалению, такая институция как Генеральная прокуратура в результате таких грубых нарушений на самом деле является нелегитимной и не вызывает доверия как у людей, так и у парламентариев», - сказал Березюк.

Он добавил, что «мы должны очень серьезно к этому отнестись и не допускать таких вещей, и если допустили - то исправлять их или говорить об этом очень серьезно».

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Депутат обратился к председателю Верховной Рады Андрею Парубию, чтобы он, «имея еще авторитет - человек, который пришел с совершенно добрыми желаниями, - исправлял эту ситуацию».

«То, что произошло на прошлой неделе с назначением генерального прокурора, является подрывом государственности Украины», - подчеркнул лидер фракции.

Напомним, 12 мая Верховная Рада дала согласие на назначение Юрия Луценко генпрокурором, сразу же после чего президент Петр Порошенко подписал соответствующий указ. Все юридические процедуры для назначения Луценко прошли фактически за один день. Накануне, 10 мая, парламент отклонил законопроект, который давал возможность Луценко претендовать на должность генпрокурора, не имея высшего юридического образования и прокурорского стажа, однако 12 мая парламент все же проголосовал за аналогичный законопроект, внесенный под другим номером.

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