BloombergView: Ответственность за борьбу с коррупцией ложится на правительства

Об этом говорится в редакционной статье "Ответственность за борьбу с коррупцией ложится на правительства", опубликованной на сайте BloombergView.

Возможно, взяточничество и не удастся искоренить, но у правительств всегда есть выбор – либо мириться с ним и даже способствовать, либо решительно бороться. Один из самых простых и эффективных способов борьбы – это обмен информацией. Укрывательство случаев взяточничества, хищений и уклонения от уплаты налогов лишь способствует росту количества таких преступлений.

В преддверии встречи более 300 экономистов обратились к мировым лидерам с призывом ограничить использование подставных компаний и компаний, которые скрывают имена реальных владельцев активов. Они приводят убедительные доводы. Нет ничего плохого в том, чтобы владеть активами за рубежом, и инвесторы вправе рассчитывать на соответствующую конфиденциальность – но это не оправдывает политику сокрытия информации от других налоговых и правоохранительных органов.

Эффективным способом может быть давление на правительства, которые предлагают такое ​​"теневое положение". К примеру, после протестов из-за так называемых "Панамских документов", Панама и четыре других подведомственных территории пообещали обмениваться информацией об активах нерезидентов.

Тем не менее, налоговые убежища – это не обязательно бедные или маленькие страны. Недавно камеры сумели уловить, как премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон назвал Нигерию "невероятно коррумпированной" страной. На саммите президент Нигерии Мохаммаду Бухари, избранный благодаря обещаниям бороться с коррупцией, не стал возражать. Вместо этого он обратился к Великобритании за помощью в поиске украденных нигерийских активов, которые находятся в Лондоне.

Недвижимость – один из самых простых способов отмыть нечестно полученное богатство. И в этом Британия заработала репутацию, от которой ей стоило бы избавиться. Более 100 тыс. объектов в Англии и Уэльсе, а также более 44 тыс. только в Лондоне, принадлежат иностранным компаниям. Кэмерон пообещал внести некоторые изменения, например, обязать иностранные компании, которые владеют собственностью в Соединенном Королевстве, декларировать свои активы в новом государственном реестре. Он также объявил о планах по созданию нового антикоррупционного координационного центра в Лондоне, а также об ужесточении ответственности тех руководителей, которые не сумели предотвратить мошенничество или отмывание денег в своих компаниях.

США – это еще одно убежище для оффшорных богатств. "Парадоксально, что США, которые столь рьяно осуждали швейцарские банки, сегодня стали гаванью для тайных банковских операций", - написал один швейцарский адвокат. Ранее в этом месяце Белый дом заявил, что примет необходимые меры, чтобы ограничить использование подставных компаний в США.

Разумеется, подобные шаги не должны быть посвящены исключительно всемирным антикоррупционным саммитам. Но лучше поздно, чем никогда.