Россия может возобновить работу над Ан-70

Россия может возобновить финансирование проекта создания военно-транспортного самолета Ан-70 в 2009 г. Об этом сообщил РосБизнесКонсалтингу участник заседания украинско-российской рабочей группы по этому проекту, которое завершилось сегодня в Киеве. "Россия предварительно готова продолжить сотрудничество по этой программе", - сказал он.

Эксперты считают целесообразным признать Ан-70 совместной собственностью. На повестку заседания межправительственного комитета по экономическому сотрудничеству в сентябре 2008 г. в Москве предлагается вынести вопрос об изменении соглашения по Ан-70 от 1993 г. для отражения этой договоренности.

Для завершения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по программе создания военно-транспортного самолета Ан-70 необходимо 130 млн долл., которые распределяются, согласно действующим договоренностям, между Украиной и РФ в соотношении 1 к 4. Продолжаются работы по модернизации самолета с участием российских партнеров.