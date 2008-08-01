ЕЦ: голосование в ВР показало, что бороться с коррупцией можно

Народный депутат, лидер “Единого Центра” Игорь КРИЛЬ положительно оценивает отказ Верховной Рады выделить 24,3 млрд. грн. государственных гарантий госпредприятию «Укравтодор».

Об этом он заявил сегодня во время чат-конференции, сообщили УНИАН в пресс-службе “Единого Центра”.

В частности, по мнению И.КРИЛЯ, вчерашнее голосование в ВР показало, что бороться с коррупцией в Украине можно. «Парламент отверг попытку правительства протянуть под человеческую беду 24 млрд. грн. кредитных средств под госгарантии, которые в течение ближайших месяцев могли бы быть использованы аналогичным образом, как использовалась Тендерная палата представителями БЮТ», - считает И.КРИЛЬ.

Он также отметил, что заявления отдельных политиков о том, что депутаты не откликаются на беду людей и что все народные избранники разъехались по отпускам, являются лишь проявлением цинизма и откровенным пиаром.

«Парламент собрался, и принял все необходимые для преодоления последствий катастрофы решения», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, 31 июля Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в бюджет на 2008 год, предусматривающий увеличение расходной части бюджета на 5,802 млрд. грн.

В то же время депутаты исключили предложение правительства о предоставлении государственных гарантий «Укравтодору» в размере 24,3 млрд. грн. для привлечения кредитов на восстановление инфраструктуры.