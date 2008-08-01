ЕЦ: голосование в ВР показало, что бороться с коррупцией можно
Комментирует Игорь Криль
Народный депутат, лидер “Единого Центра” Игорь КРИЛЬ положительно оценивает отказ Верховной Рады выделить 24,3 млрд. грн. государственных гарантий госпредприятию «Укравтодор».
Об этом он заявил сегодня во время чат-конференции, сообщили УНИАН в пресс-службе “Единого Центра”.
В частности, по мнению И.КРИЛЯ, вчерашнее голосование в ВР показало, что бороться с коррупцией в Украине можно. «Парламент отверг попытку правительства протянуть под человеческую беду 24 млрд. грн. кредитных средств под госгарантии, которые в течение ближайших месяцев могли бы быть использованы аналогичным образом, как использовалась Тендерная палата представителями БЮТ», - считает И.КРИЛЬ.
Он также отметил, что заявления отдельных политиков о том, что депутаты не откликаются на беду людей и что все народные избранники разъехались по отпускам, являются лишь проявлением цинизма и откровенным пиаром.
«Парламент собрался, и принял все необходимые для преодоления последствий катастрофы решения», – сказал он.
Как сообщал УНИАН, 31 июля Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в бюджет на 2008 год, предусматривающий увеличение расходной части бюджета на 5,802 млрд. грн.
В то же время депутаты исключили предложение правительства о предоставлении государственных гарантий «Укравтодору» в размере 24,3 млрд. грн. для привлечения кредитов на восстановление инфраструктуры.