«Союз молодежи регионов» направил на Запад медикаменты и волонтеров

Cегодня в 12.00 Союз молодежи регионов Украины отправил микроавтобус медикаментов на сумму более 300 тыс. грн. для пострадавших от наводнения, а также автобус с 40 активистами СМРУ-волонтерами.

Об этом УНИАН сообщили во Всеукраинской молодежной общественной организации «Союз молодежи регионов Украины».

Молодые регионалы через представительства организации на Западной Украине передадут медицинские препараты пострадавшим и останутся там для оказания посильной помощи.

Медикаменты, которые молодые регионалы повезут в западные области, включают в себя противоинфекционные, противоаллергические, антибактериальные, антисептические, а так же другие препараты. Именно такие медикаменты, по мнению специалистов, сейчас крайне необходимы пострадавшим. Все препараты имеют сертификаты качества.

Как отметил председатель Союза молодежи регионов Украины, народный депутат Украины Виталий ХОМУТЫННИК: «Человеческое горе не имеет цвета кожи и политических предпочтений. Оно приходит в дом, не спрашивая разрешения. В такой тяжелый период ни одна организация не должна оставаться в стороне. Поэтому члены нашей организации, Союз молодежи регионов Украины решили внести свою лепту в помощь нашим гражданам, направив в пострадавшие регионы необходимые людям медикаменты».