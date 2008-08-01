“Наша Украина” организовала сеть помощи пострадавшим от наводнения

Черновицкая областная организация политической партии "Народный Союз Наша Украина" на базе районных исполнительных комитатов партии организовала сеть центров помощи пострадавшим от наводнения жителям области.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил руководитель Черновицкого облисполкома НСНУ Виктор МОТУЛЯК.

По его словам, в городах Черновцы, Новоднестровск, Герцаевском, Глыбокском, Заставневском, Кельменецком, Сокирянском, Хотинском районах созданы палаточные центры сбора средств и гуманитарной помощи (продуктов питания, одежды, средств и тому подобное) для пострадавших от стихии. На базе всех офисов территориальных исполнительных комитетов действует телефонная “горячая линия” для сбора информации о потребностях пострадавших от стихии.

Кроме того, по словам В.МОТУЛЯКА, активисты НСНУ, депутаты-нашеукраинцы всех уровней „принимают активное участие в работе комиссий, комитетов по ликвидации последствий стихийного бедствия, ведут личные приемы граждан в населенных пунктах области, пострадавших от стихийного бедствия, принимают меры на местах для первоочередной помощи пострадавшим ”.

Как сообщил УНИАН депутат областного совета, председатель совета Выжницкой райорганизации НСНУ Иван ШЕВЧУК, лишь в их районе на сегодня депутаты составили более полутысячи актов о возмещении населению ущерба от стихии.

На средства партии закуплены продукты питания и переданы в населенные пункты Путильского, Выжницкого и Новоселицкого районов, которые больше всего пострадали от стихии.

Кроме того, областная организации НСНУ закупила шесть мотопомп для откачки воды.